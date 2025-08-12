Оборонявшие от ВСУ районы Кубани получат статус ветеранов боевых действий

Правительство России утвердило перечень из 11 территорий, прилегающих к зоне СВО, участники обороны которых теперь смогут претендовать на статус ветерана боевых действий. Соответствующее распоряжение подписано в развитие закона, принятого в апреле по инициативе президента Владимира Путина.

В утвержденный перечень вошли Крым и Севастополь, Белгородская, Брянская и Курская области, а также ряд территорий Краснодарского края (Темрюкский район, Анапа, Новороссийск, Геленджик) и Воронежской области (Кантемировский и Россошанский районы). Особое внимание уделено защитникам, получившим ранения - для них предусмотрено оформление статуса инвалида боевых действий.

Напомним, что первоначально право на ветеранский статус было установлено только для участников обороны Курской области. Новое решение значительно расширяет географию территорий, защита которых приравнивается к участию в боевых действиях, что позволит большему числу защитников границ получить заслуженные льготы и социальные гарантии.