Главные новости за 12 августа. Сочи

В полицию не поступало заявление на Григория Лепса после конфликта с подростком во время концерта 29 июля в Сочи. Сестра юноши в интервью СМИ заявляла о намерении потребовать публичных извинений от артиста и обратиться с заявлением в полицию.

В разгар курортного сезона в Сочи одновременно отдыхают около 200 тыс. туристов. Отели и другие средства размещения заполнены на 90%.

Федеральная пассажирская компания объявила о запуске единственного в 2025 году недельного круиза туристического поезда «Рица» с 11 по 18 октября, который пройдет через Новороссийск, Сочи, Гагру и Сухум. Экскурсии можно приобрести с билетом или во время поездки.

В Сочи на улице Эстонской строят спортивную площадку с детской зоной отдыха. На проект выделили 17,5 млн руб. из муниципальной программы по благоустройству.

Центральный районный суд Сочи приговорил грузчика мусоровоза к году ограничения свободы за неосторожное причинение смерти при исполнении профессиональных обязанностей. Осужденному запрещено покидать территорию курорта, менять место жительства без согласования со специализированным органом надзора.

В Лазаревском районе Сочи сотрудники ФССП с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» выявили двух должников с общей задолженностью около 560 тыс. руб., которые погасили долги на месте после ареста их транспортных средств.

Центральный районный суд Сочи приговорил гражданина Узбекистана к семи годам лишения свободы за покушение на торговлю синтетическими наркотиками. Суд учел обстоятельства преступления, полное признание вины и личность подсудимого.