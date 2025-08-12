В Сочи грузчика мусоровоза осудили за гибель человека от прессовочной плиты

Центральный районный суд Сочи приговорил грузчика мусоровоза к году ограничения свободы за неосторожное причинение смерти при исполнении профессиональных обязанностей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, 8 марта 2025 года около 6:00 на улице Московской работник выполнял разгрузку мусорных контейнеров. Фигурант дела не заметил, что внутри одного из баков находился пьяный мужчина, и переместил содержимое в приемный бункер. Там мусор был уплотнен прессовочной плитой машины. Тело погибшего обнаружили во время сортировки отходов.

Подсудимый полностью признал вину по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Осужденному запрещено покидать территорию курорта, менять место жительства без согласования со специализированным органом надзора. Он должен ежемесячно проходить регистрацию. Приговор пока не вступил в силу.

Мария Удовик