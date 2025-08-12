Автокомплекс выявил двух неплательщиков с общим долгом в 560 тысяч рублей в Сочи
В Лазаревском районе Сочи сотрудники ФССП с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» выявили двух должников с общей задолженностью около 560 тыс. руб., которые погасили долги на месте после ареста их транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.
Фото: пресс-служба администрации Сочи
В совместной операции участвовали представители полка ДПС, департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, администрации Лазаревского внутригородского района и Федеральной службы судебных приставов.
Специальное оборудование позволило выявить и остановить автомобили неплательщиков. По результатам мероприятия на транспортные средства наложили арест, после чего нарушители погасили задолженность.
Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что они регулярно проводят рейды для взыскания долгов. Он отметил, что система «Дорожный пристав» сканирует номера автомобилей в движении и сопоставляет их с базами данных. Благодаря автоматизации, по его словам, они могут эффективно находить должников и пополнять бюджеты разных уровней.
Господин Копылов добавил, что рейды с использованием данной системы проходят постоянно во всех районах Сочи. Он также упомянул, что проверить наличие долгов можно на сайте Управления ФССП или через официальное мобильное приложение службы.