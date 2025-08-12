Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Автокомплекс выявил двух неплательщиков с общим долгом в 560 тысяч рублей в Сочи

В Лазаревском районе Сочи сотрудники ФССП с помощью автоматизированного комплекса «Дорожный пристав» выявили двух должников с общей задолженностью около 560 тыс. руб., которые погасили долги на месте после ареста их транспортных средств, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В совместной операции участвовали представители полка ДПС, департамента транспорта и дорожного хозяйства городской администрации, администрации Лазаревского внутригородского района и Федеральной службы судебных приставов.

Специальное оборудование позволило выявить и остановить автомобили неплательщиков. По результатам мероприятия на транспортные средства наложили арест, после чего нарушители погасили задолженность.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов сообщил, что они регулярно проводят рейды для взыскания долгов. Он отметил, что система «Дорожный пристав» сканирует номера автомобилей в движении и сопоставляет их с базами данных. Благодаря автоматизации, по его словам, они могут эффективно находить должников и пополнять бюджеты разных уровней.

Господин Копылов добавил, что рейды с использованием данной системы проходят постоянно во всех районах Сочи. Он также упомянул, что проверить наличие долгов можно на сайте Управления ФССП или через официальное мобильное приложение службы.

Мария Удовик

Новости компаний Все