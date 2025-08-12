В Эсто-Садке создают спортивную площадку за 17,5 млн рублей

В Сочи на улице Эстонской строят спортивную площадку с детской зоной отдыха. На проект выделили 17,5 млн руб. из муниципальной программы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Площадка будет включать места для футбола, волейбола и баскетбола, а также зону с уличными тренажерами для жителей и туристов. Для детей предусмотрены игровые модули, качели и теннисные столы.

Глава Адлерского района отметил, что внимание уделяется не только большим паркам, но и общественным пространствам в жилых районах. В проекте участвуют депутаты и местные советы, а новое пространство создается по просьбам жителей для активного отдыха и семейного досуга.

Строители уже завершили подготовительные работы и сейчас устанавливают ограждение. Ожидается, что площадка будет готова к сентябрю 2025 года.

Мария Удовик