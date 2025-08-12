Суд Сочи приговорил иностранца к семи годам за попытку сбыта наркотиков

Центральный районный суд Сочи приговорил гражданина Узбекистана к семи годам лишения свободы за покушение на торговлю синтетическими наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фигуранта дела признали виновным в совершении пяти преступлений по статье о покушении на сбыт синтетических наркотических веществ группой лиц по предварительному сговору в значительном размере.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимый работал курьером в наркосети. Фигурант дела получал наркотические вещества, фасовал их и размещал в тайных закладках для последующей продажи. Однако довести преступные действия до конца ему не удалось — деятельность пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Суд учел обстоятельства преступления, полное признание вины и личность подсудимого. Приговор предусматривает отбывание наказания в исправительной колонии строгого режима. Решение соответствует позиции государственного обвинителя.

Мария Удовик