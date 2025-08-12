В полицию не поступало заявлений на Григория Лепса после конфликта в Сочи

В полицию не поступало заявление на Григория Лепса после конфликта с подростком во время концерта 29 июля в Сочи. Об этом рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел во время выступления артиста в концертном зале «Фестивальный», когда несколько зрителей поднялись на сцену. На видеозаписи видно, как певец сначала отталкивает 16-летнего подростка плечом, а затем, при повторной попытке приблизиться, толкает его в спину.

Сестра юноши в интервью СМИ заявляла о намерении потребовать публичных извинений от артиста и обратиться с заявлением в полицию.

Представители Григория Лепса объяснили произошедшее усталостью исполнителя и попыткой пресечь нарушение порядка на сцене. Адвокат артиста отметил, что его действия были направлены на обеспечение безопасности во время концерта.

Мария Удовик