В Сочи загрузка средств размещения достигла 90%

В разгар курортного сезона в Сочи одновременно отдыхают около 200 тыс. туристов, при этом отели и другие средства размещения заполнены на 90%. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

В Сочи продолжается регулярный мониторинг соблюдения санитарных норм на объектах потребительской сферы. Сегодня специалисты департамента курортов, туризма и потребительской сферы администрации города провели проверки в Адлерском районе, посетив предприятия на улицах Чкалова, Ленина и Просвещения. Особое внимание уделялось проведению дезинфекции и соблюдению санитарных правил. Нарушений не выявлено.

Как отметил исполняющий обязанности директора департамента Александр Девин, в пик сезона для обеспечения безопасного отдыха в городе ведется постоянный контроль объектов, в том числе пляжных территорий, где обязательно проводится обработка инвентаря.

В ходе выездных мероприятий с руководителями девяти объектов проведена профилактическая работа, выданы рекомендации и перечень обязательных санитарных требований. Мониторинг продолжится во всех районах города.

Жителям и гостям курорта напоминают, что при обнаружении нарушений санитарных норм в заведениях питания можно обратиться на горячую линию департамента курортов, туризма и потребительской сферы по номеру +7 (928) 458-14-61.

«Ъ-Сочи» писал, что в 2025 году черноморское побережье сохранит комфортные условия для отдыхающих до начала октября. Морская вода прогрелась до +24...+28 градусов и будет медленно остывать, продлевая бархатный сезон.

Мария Удовик