Стала известна дата отправки эксклюзивного поезда «Рица» через Сочи и Сухум

Федеральная пассажирская компания объявила о запуске единственного в 2025 году недельного круиза туристического поезда «Рица» с 11 по 18 октября, который пройдет через Новороссийск, Сочи, Гагру и Сухум. Об этом сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Маршрут семидневного путешествия включает остановки: Москва — Воронеж — Новороссийск — Гагра — Сухум — Сочи — Ростов-на-Дону — Воронеж — Москва.

Программа тура предусматривает посещение набережной Новороссийска, агротуристического комплекса в поселке Абрау-Дюрсо, озера Рица, Новоафонского монастыря, курорта Роза Хутор, Сочи Парка и старинных улиц Азова. Экскурсии можно приобрести с билетом или во время поездки.

Состав включает вагоны люкс, СВ и купе, вагоны-рестораны, вагон-бар, вагон-душевую и вагон-спа с инфракрасной сауной и услугами стирки одежды.

Ранее РЖД анонсировала запуск железнодорожного гастротура в Краснодарский край и Адыгею из Москвы и Воронежа 24 августа и 3 октября с остановками в Майкопе, Краснодаре, Крымске, Новороссийске и Таганроге.

В 2025 году компания планирует еще два туристических маршрута через Краснодарский край — «К горам и термам» и «К виноградникам у моря».

Мария Удовик