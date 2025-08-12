Главные новости к утру 12 августа

Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и пути к членству в НАТО. Как отмечают собеседники The Daily Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения.

Бразилия и Россия подписали меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества. Это произошло после того, как власти США допустили возможность введения вторичных санкций или пошлин против стран, которые продолжают торговые отношения с РФ.

В 2024 году после двух лет снижения рынок аудита перешел к росту. Вместе с тем доля «большой четверки» в общем объеме оказанных аудиторских услуг снизилась на фоне более медленного, чем у других компаний, увеличения выручки.

Зарубежные компании люксового сегмента активнее защищают свои товарные знаки в России, чем локальные игроки. Несмотря на уход этих компаний с рынка РФ, украшения и часы их брендов все еще можно найти в российских бутиках.

Авиационные власти США 15 августа перекроют небо над крупнейшим городом Аляски Анкориджем. Соответствующее «Уведомление о перемещении VIP-персоны» опубликовано на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В нем говорится, что небо над Анкориджем будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 тыс. футов (5,5 км). Ограничения снимут 16 августа.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал блокировать каналы, которые разглашают личную информации и используют ее для шантажа. «Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв»,— написал он.

В аэропорту «Храброво» Калининграда приземлился первый рейс египетского лоукостера Air Cairo. Авиакомпания будет выполнять полеты в Шарм-эш-Шейх по понедельникам и четвергам на самолетах Airbus А320 в период с 11 августа по 20 октября 2025 года.

Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие истекающей сегодня «тарифной паузы» еще на 90 дней.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер прокомментировала инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в городе. По ее словам, привлечение силовых структур, в том числе американской армии, для подавления собственных мирных граждан противозаконно.