Россия и Бразилия подписали меморандум о финансовом сотрудничестве

Бразилия и Россия подписали меморандум об укреплении финансово-экономического сотрудничества. Это произошло после того, как власти США допустили возможность введения вторичных санкций или пошлин против стран, которые продолжают торговые отношения с РФ. Об этом сообщается в официальном издании правительства Бразилии.

«Меморандум о взаимопонимании направлен на координацию аспектов финансово-экономического сотрудничества между двумя странами путем установления регулярного двустороннего экономического и финансового диалога»,— говорится в документе (цитата по ТАСС).

Ранее администрация США предупреждала о возможных ответных мерах в отношении своих ключевых торговых партнеров за сотрудничество с Россией.