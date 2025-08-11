Мэр Вашингтона сочла противозаконным использование армии США против граждан

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер прокомментировала инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью в городе. По ее словам, привлечение силовых структур, в том числе американской армии, для подавления собственных мирных граждан противозаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annabelle Gordon / Reuters Фото: Annabelle Gordon / Reuters

«Я думаю, я говорю от имени всех американцев: мы не считаем законным использовать американскую армию против американских граждан на американской земле»,— отметила госпожа Боузер на пресс-конференции. Запись опубликована на Youtube-канале C-Span.

Ранее сегодня Дональд Трамп заявил, что полиция Вашингтона перейдет под прямой федеральный контроль. Тем самым, убежден американский лидер, предпринимаются «исторические действия по спасению столицы от преступлений, кровопролитий, бедлама, грязи и еще худшего». Он добавил, что при необходимости к наведению порядка в Вашингтоне будет привлечена и армия. Господин Трамп также пообещал после столицы навести порядок в других крупных городах США — Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и Чикаго.