Во имя роскоши

Зарубежные компании люксового сегмента активнее защищают свои товарные знаки в России, чем локальные игроки. Несмотря на уход этих компаний с рынка РФ, украшения и часы их брендов все еще можно найти в российских бутиках. Продажи в целом ювелирных изделий в денежном выражении продолжают расти, что может стать толчком и для местных компаний активнее защищать свою интеллектуальную собственность.

В январе—июле в России было зарегистрировано чуть более 4 тыс. заявок на товарные знаки, подсчитали по запросу “Ъ” в компании «Онлайн Патент». Это вдвое больше, чем год назад (см. инфографику). Однако крупных ювелирных брендов среди наиболее активных заявителей нет. Первые несколько строчек в топ-20, составленном «Онлайн Патентом», занимают неизвестные на ювелирном рынке компании. Это профессиональные «тролли», которые систематически подают заявки ради последующей торговли ими, считает гендиректор «Онлайн Патента» Алина Акиншина. Такие «тролли» действуют во многих сегментах непродуктового ритейла, продавцы даже пытаются бороться с ними через Федеральную антимонопольную службу (см. “Ъ” от 2 июля).

Из известных компаний, производящих украшения и попавших в топ-20,— западные игроки люксового сегмента: это Rolex SA, Richemont International SA (в частности, управляет марками Cartier, Vacheron Constantin, Piaget, Van Cleef & Arpels, Montblanc). В первой половине 2025 года они подали на регистрацию в РФ соответственно 44 и 34 заявки. Отдельно стоит отметить Montre Tudor (входит в Rolex SA), подавший за январь—июль заявки на регистрацию в России 20 своих товарных знаков. Все эти бренды вынуждены были уйти с российского рынка после февраля 2022 года из-за западных санкций, запрещающих ввоз в РФ предметов роскоши.

Крупные российские ювелирные бренды товарных знаков почти не регистрируют. В Sokolov сообщили “Ъ”, что в 2025 году пока не подали ни одной заявки. Там отметили, что для местных ювелирных компаний регистрация товарных знаков — довольно редкое явление. «В сегменте ювелирных изделий количество игроков намного меньше, и, как следствие, меньше риски нарушения чужих прав»,— отмечает Алина Акиншина. Зарубежные же производители, по ее словам, «уже научены горьким опытом патентных споров» по всему миру.

При этом ушедшие из России компании все еще пытаются спорить с местными брендами об использовании их товарных знаков. Например, Cartier до сих пор судится с Sunlight из-за продажи товаров, очень похожих на изделия из нескольких коллекций Cartier, в том числе знаменитых «гвоздей» (коллекция Juste Un Clou). Браслеты в виде согнутых гвоздей все еще продаются на сайте Sunlight, убедился “Ъ”. Как следует из материалов арбитражных дел, стороны с середины 2023 года пытаются урегулировать спор мирным путем.

Общий рост российского ювелирного рынка может стимулировать локальные компании регистрировать товарные знаки активнее. По данным Росстата, в 2024 году в РФ было продано ювелирных изделий на 563 млрд руб. Это почти на 30% превышает показатель 2023 года. В первом квартале 2025 года объем реализации таких изделий составил 157,8 млрд руб.— на 34% больше год к году.

Но такая динамика связана скорее с ростом цен, а не натуральных продаж. По данным оператора фискальных данных «Платформа ОФД», средний чек при покупке ювелирных изделий и бижутерии в первой половине 2025 года составил 9,2 тыс. руб., что на 7% больше, чем годом ранее. Общее число покупок при этом снизилось на 5% год к году. Объемы реализации поддерживают продажи в онлайн-сегменте, куда перетекает покупательский спрос из офлайна. На маркетплейсах продажи ювелирных изделий растут: например, на Wildberries в первой половине 2025 года их оборот увеличился на 63% год к году. На Ozon по итогам первого полугодия 2025 года спрос на ювелирные украшения вырос в полтора раза, рассказали в онлайн-площадке.

Виктория Колганова