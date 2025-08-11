Аэропорт Калининграда принял первый рейс египетского лоукостера Air Cairo

В аэропорту «Храброво» Калининграда приземлился первый рейс египетского лоукостера Air Cairo. Авиакомпания будет выполнять полеты в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Рейсы запланированы по понедельникам и четвергам на самолетах Airbus А320 в период с 11 августа по 20 октября 2025 года.

Air Cairo — египетский лоукостер, который выполняет регулярные рейсы в Европу, на Ближний Восток и в Среднюю Азию. Он также организует чартерные перевозки туристов по заказу туроператоров. Компания находится под контролем национального авиаперевозчика EgyptAir.