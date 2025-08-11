В Анкоридже на Аляске перекроют небо в день встречи Путина и Трампа
Авиационные власти США 15 августа перекроют небо над крупнейшим городом Аляски Анкориджем.
Фото: Mark Meyer / Reuters
Соответствующее «Уведомление о перемещении VIP-персоны» опубликовано на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA). В нем говорится, что небо над Анкориджем будет закрыто в радиусе 30 миль (48,3 км) и на высоте до 18 тыс. футов (5,5 км). Ограничения снимут 16 августа.
15 августа на Аляске должны встретиться президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп. CNN писал, что место встречи пока не утверждено. По информации Alyaska Landmine, переговоры могут пройти в отеле Alyaska Landmine в городе Гирвурд.
Фотогалерея
Все встречи Владимира Путина и Дональда Трампа
1 / 10