Аудиторы нацелились на IPO

В 2024 году после двух лет снижения рынок аудита перешел к росту. Вместе с тем доля «большой четверки» в общем объеме оказанных аудиторских услуг снизилась на фоне более медленного, чем у других компаний, увеличения выручки. Эксперты связывают это с уходом с российского рынка иностранных клиентов. В 2025 году аудиторы ожидают роста рынка на уровне инфляции, причем поддержку окажет выход компаний на IPO, который требует дорого аудита.

По итогам 2024 года выручка от оказанных услуг аудиторских компаний начала восстанавливаться после двухлетнего сокращения, следует из данных Минфина. Так, по итогам прошлого года показатель увеличился почти на 5%, до 57,3 млрд руб. При этом выручка в 2023 году сократилась на 7,2%, до 54,8 млрд руб., в 2022 году — на 6,3%, до 59,1 млрд руб.

По словам экспертов, такая динамика связана в первую очередь с уходом иностранных клиентов. В 2022 и 2023 годах клиентская база аудиторов сократилась за счет ухода иностранных компаний, в 2024 году эти процессы прекратили оказывать сильное влияние, потому что все, кто хотел уйти, покинул рынок, поясняет партнер Б1 Татьяна Самсонова. В частности, под давлением от ухода иностранцев оказались как раз крупнейшие игроки — представители «большой четверки» (Kept, Центр аудиторских технологий и решений, «Деловые решения и технологии», «Технологии доверия — Аудит»), указывает гендиректор компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов.

Кроме того, несмотря на рост инфляции, в 2022–2023 годах стоимость аудиторских услуг оставалась неизменной, а в 2024 году незначительно выросла, говорит руководитель департамента аудиторских услуг Kept Андрей Рязанцев. Так, по оценкам экспертов, «большая четверка» повысила цены примерно на 4–7%, другие крупные и средние компании — на 7–10% (см. “Ъ” от 28 марта 2024 года). По данным Росстата, в 2022 году инфляция составила почти 12%, в 2023 году — 7,4%.

В результате за предшествующие три года доля российской «большой четверки» в общем объеме оказанных услуг сократилась на 7 п. п., до 46,4%. При этом по итогам 2024 года выручка четырех крупнейших компаний выросла всего на 2%, до 26,6 млрд руб., тогда как выручка остальных компаний выросла на 7%, до 30,7 млрд руб., следует из данных Минфина. «Большие темпы роста аудиторских компаний, за исключением крупнейших, обусловлены более высокой долей обязательного аудита в структуре их услуг. В периоды неопределенности многие компании сокращают объем необязательных услуг, в том числе инициативного аудита, доля которого у крупнейших компаний традиционно была выше»,— поясняет Андрей Рязанцев.

Для крупных заказчиков сегодня фактор бренда имеет меньшее значение. «По сути, речь уже идет не о глобальной "большой четверке" (PwC, Delloite, Ernst & Young, KPMG), а о локальных подразделениях, чьи расценки должны соответствовать региональным реалиям и не могут напрямую сопоставляться с прежними, когда организация входила в мировую четверку»,— считает собеседник “Ъ” на аудиторском рынке.

На фоне этого «большая четверка» развивает другие направления. Например, в финансовом секторе крупнейшие компании все чаще выступают аудиторами как по стандартам МСФО, так и по стандартам РСБУ. Для клиентов один аудитор на все виды отчетности позволяет оптимизировать затраты, а для аудитора — «повысить средний чек без симметричного увеличения затрат, поскольку процедуры для разных видов отчетности в значительной степени схожи», указывает госпожа Самсонова.

Аудиторы рассчитывают на дальнейшее восстановление рынка. В 2025 году ожидается продолжение роста рынка в номинальном выражении примерно на уровне инфляции, оценивают господин Рязанцев. По прогнозу ЦБ, инфляция по итогам года может составить 6–7%. «Рост аппетитов к рынкам капитала, в особенности к IPO, должен помочь рынку аудита и консалтинга»,— считает господин Митрофанов. Он отмечает, что ЦБ предъявляет повышенные требования к прозрачности и качеству данных эмитентов, «поэтому выбор респектабельного — и значит, более дорогого — аудитора для многих станет базовой необходимостью».

Юлия Пославская