Daily Telegraph: Украина может отказаться от части территории ради решения конфликта с РФ

Украина может отказаться от части территорий ради урегулирования конфликта и пути к членству в НАТО. Об этом сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Как отмечают источники, президент Украины Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отклонить любое мирное урегулирование, предложенное Дональдом Трампом, которое подразумевает отказ от украинских земель, все еще находящихся под их контролем. Однако украинские территории, уже удерживаемые Россией, могут стать предметом обсуждения.

Такой шаг будет означать заморозку линии фронта и фактическую передачу России контроля над оккупированными ею территориями в Луганске, Донецке, Запорожье, Херсоне и Крыму, отметили в газете. Смягчение позиции Киева произошло накануне переговоров между Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, которые должны состояться на Аляске 15 августа.

9 августа Дональд Трамп выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске для обсуждения урегулирования конфликта на Украине. Кремль подтвердил дату и место. По данным CBS News, к обсуждениям может присоединиться Владимир Зеленский.

