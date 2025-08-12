КНР и США объявили о продлении «тарифной паузы» еще на 90 дней

Китай и США по итогам прошедших переговоров в Стокгольме договорились продлить действие истекающей сегодня «тарифной паузы» еще на 90 дней, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на текст совместного заявления сторон.

Согласно тексту заявления, опубликованного министерством коммерции КНР, стороны договорились совместно вновь отложить введение тарифов в 24%, сохраняя ставку в 10% на товары контрагента. Также министерство подчеркивает, что Китай продолжит принимать необходимые меры для приостановления или отмены нетарифных контрмер против США.

Тарифная война КНР и США разгорелась после ввода в феврале Дональдом Трампом пошлины в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте он повысил ее до 20%. Вскоре после ряда взаимных шагов размер пошлины на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Соединенные Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать «фентаниловая» пошлина в 20%. В начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. А в конце июля Китай и США провели переговоры по торгово-экономическим вопросам в Стокгольме.

Эрнест Филипповский, Хабаровск