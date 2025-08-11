Telegram начал блокировать каналы за публикацию личной информации и шантаж

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер начал блокировать каналы, которые разглашают личную информации и используют ее для шантажа.

«Блокировка по этой причине означает, что у нас есть неопровержимые доказательства того, что администраторы канала публиковали клеветнические посты, а затем удаляли их в обмен на деньги от жертв»,— написал Павел Дуров в Telegram-канале.

Как добавил основатель мессенджера, некоторые мошенники были пойманы на сборах, которые жертва должна выплачивать, чтобы избежать преследования. По словам господина Дурова, администрация Telegram получила «сотни» сообщений о подобных способах мошенничества.