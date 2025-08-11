Главные новости за 11 августа. Новороссийск

Реконструкция очистных сооружений в Анапе позволит увеличить номерной фонд города на 25 тыс. номеров, создать около 13 тыс. новых рабочих мест и в перспективе обеспечить около 2 млрд руб. налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Реализация проекта откроет возможности для 29 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 260 млрд руб.

Недельный объем погрузки зерна в Новороссийске вырос на 10,8%.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе проверки по факту ненадлежащей организации отлова бездомных животных в Новороссийске. Поводом стали многочисленные жалобы местных жителей.

Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме.

Рабочее движение транспорта по новой развязке на проспекте Дзержинского (кольцевое пересечение улиц Мурата Ахеджака, Котанова и Дзержинского) откроют до 1 сентября 2025 года.

При досмотре груза из Китая сотрудники Новороссийского западного таможенного поста обнаружили 23,7 т незадекларированных автодеталей. Партия тормозных дисков (2 976 штук) общей стоимостью свыше 4 млн руб.

В Анапе в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов обнаружили обломки беспилотника.