Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме

С 11 августа аэропорт Геленджика полностью восстановил штатный режим работы после временных ограничений, введённых ранее по соображениям безопасности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сегодня авиагавань примет и отправит семь рейсов. Пассажиров ожидают рейсы из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, выполняемые «Аэрофлотом», S7 Airlines, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings.

Все операционные службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить выполнение полного плана полётов и нормализацию расписания.