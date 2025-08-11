Аэропорт Геленджика возобновил работу в штатном режиме
С 11 августа аэропорт Геленджика полностью восстановил штатный режим работы после временных ограничений, введённых ранее по соображениям безопасности.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Сегодня авиагавань примет и отправит семь рейсов. Пассажиров ожидают рейсы из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга, выполняемые «Аэрофлотом», S7 Airlines, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings.
Все операционные службы аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить выполнение полного плана полётов и нормализацию расписания.