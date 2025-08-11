Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске таможенники пресекли контрабанду более 23 тонн автозапчастей

При досмотре груза из Китая сотрудники Новороссийского западного таможенного поста обнаружили 23,7 т незадекларированных автодеталей. Партия тормозных дисков (2 976 штук) общей стоимостью свыше 4 млн руб. следовала в адрес краснодарского предпринимателя, сообщили в УМВД России по Новороссийску.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пояснил исполняющий обязанности начальника таможенного поста Александр Карпухин, в отношении предпринимателя уже составлен административный протокол по статье о недекларировании товаров. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нарушителю грозит значительный штраф и конфискация всего незаконного груза.

Саркис Айвазян

