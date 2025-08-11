Недельный объем погрузки зерна в Новороссийске вырос на 10,8%

На прошлой неделе через морской терминал Новороссийска было отгружено 487 тысяч тонн зерновых культур. Основной объем составила пшеница – 427 тысяч тонн, остальные 60 тысяч тонн пришлись на ячмень, сообщает агентство Зерно Он-Лайн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Росморречфлота Фото: пресс-служба Росморречфлота

На прошлой неделе через порт Новороссийска отгрузили 487 тыс. т зерна, включая 427 тыс. т пшеницы и 60 тыс. т ячменя. Основными покупателями стали Египет (110,2 тыс. т пшеницы), Кения (103,4 тыс. т пшеницы) и Иран (весь объем ячменя).

По сравнению с предыдущей неделей объемы выросли на 10,8% – тогда отгрузили 439,3 тыс. т зерновых, в том числе 375,3 тыс. т пшеницы и 64 тыс. т ячменя.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что чистая прибыль «Новороссийского морского торгового порта» (НМТП) за январь–июнь 2025 года составила 29,814 млрд руб. по РСБУ, что на 2,68% выше показателя за аналогичный период 2024 года (29,035 млрд руб.).