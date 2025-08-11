Глава СКР взял на контроль ситуацию с бродячими собаками в Новороссийске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о ходе проверки по факту ненадлежащей организации отлова бездомных животных в Новороссийске. Поводом стали многочисленные жалобы местных жителей, сообщили в информационном центре СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Одна из жительниц Новороссийска длительное время содержит возле жилых домов большую группу бездомных собак. Животные проявляют агрессию — в августе текущего года они напали на супружескую пару, но ей удалось избежать травм. Многочисленные обращения граждан в уполномоченные органы до сих пор не дали результатов.

Следственное управление по Краснодарскому краю уже начало проверку. Бастрыкин потребовал от руководителя краевого управления Андрея Маслова предоставить отчёт о промежуточных результатах. Центральный аппарат СК взял исполнение поручения на особый контроль.