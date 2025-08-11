В Анапе обнаружили обломки беспилотника

В Анапе в виноградниках Первомайского сельского округа в отдалении от населенных пунктов обнаружили обломки беспилотника. Об этом сообщили в краевом оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Обломки БПЛА обнаружили и в других муниципалитетах Краснодарского края. В Темрюке рядом с автозаправочной станцией из-за их падения произошло возгорание травы на площади 800 кв. м, сейчас пожар локализован. Также фрагменты беспилотников обнаружили в мкр. Правобережный Темрюка и Кизилташском лимане.

В Абинском районе обломки БПЛА упали в поле в районе х. Садовый, в Выселковском районе – в поле около с. Новомалороссийского. Обследование территорий продолжается.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры во всех случаях нет. На местах работают сотрудники экстренных и специальных служб.