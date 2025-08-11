Реконструкция очистных сооружений в Анапе позволит создать 25 тысяч номеров

Реконструкция очистных сооружений в Анапе позволит увеличить номерной фонд города на 25 тыс. номеров, создать около 13 тыс. новых рабочих мест и в перспективе обеспечить около 2 млрд руб. налоговых поступлений в бюджеты разных уровней. Реализация проекта откроет возможности для 29 крупных инвестпроектов с общим объемом вложений свыше 260 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации региона.

На обновление канализационных очистных сооружений Анапы выделено 4 млрд руб. Это один из трех приоритетных проектов ЖКХ Краснодарского края, финансируемых за счет инфраструктурных кредитов на сумму 12,3 млрд руб.

После реконструкции система водоснабжения станет качественнее для 210 тысяч жителей города, а также обеспечит подключение новых гостиниц и жилых комплексов в перспективных районах. Производительность очистных сооружений увеличится вдвое – до 100 тыс. кубометров воды в сутки. Завершить модернизацию планируют к 2028 году.

Как отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, обновление инфраструктуры водоканала станет драйвером экономического роста Анапы как ключевого детского курорта страны.

По словам Владислава Пахарукова, заместителя гендиректора АО «Анапа Водоканал», из-за сезонного наплыва туристов летом нагрузка на систему возрастает в два раза. Сейчас сооружения работают на пределе мощности, и их реконструкция – жизненно важный шаг для дальнейшего развития курорта.