Рабочее движение по новой развязке на Дзержинского откроют до 1 сентября

Рабочее движение транспорта по новой развязке на проспекте Дзержинского (кольцевое пересечение улиц Мурата Ахеджака, Котанова и Дзержинского) откроют до 1 сентября 2025 года, сообщили «Ъ-Новороссийск» в городском управлении по развитию и реконструкции автомобильных дорог. Полностью завершить работы запланировано до 15 декабря 2025 года.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В настоящий момент, по данным властей, завершаются работы по разработке грунта, выносу коммуникаций, укладке труб и установке закладных под опоры наружного освещения. Также построили подпорную стену возле спортивного комплекса «Патриот». Продолжается устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, основания тротуара, подготовка земельного полотна и строительство ливнеотведения. Готовность объекта составляет 62%

«Реконструкция участка повысит безопасность дорожного движения, увеличит пропускную способность и улучшит дорожную инфраструктуру Южного района»,— считают в городском управлении по развитию и реконструкции автомобильных дорог.

На одном из аппаратных совещаний глава города Андрей Кравченко поручил завершить работы по реконструкции автомобильной развязки на проспекте Дзержинского к 1 сентября.

Наталья Решетняк