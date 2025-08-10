Главные новости за неделю с 3 по 10 августа. Ростов-на-Дону и область

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из участников украинского нацбатальона Ярослава Черняка за работу на террористическую организацию. В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

В Ростовской области 60,1% дорог общего пользования соответствовали стандартам качества. Регион занял 32-е место в рейтинге российских муниципалитетов по качеству дорог. Плотность дорог с твердым покрытием в регионе составила 275,7 км на 1 тыс. кв. м.

В Таганроге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением больницы, которого подозревают по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заведующем отделением ОСУ (общесоматического отделения) городской больнице № 3 Юрии Патикине.

В Ростовской области 60% средств размещения рискуют исключением из единого реестра из-за невыполнения обязательной самооценки до первого сентября. Из 609 объектов размещения, включенных в региональный реестр, процедуру самооценки завершили только 40%. Остальным предстоит уложиться в оставшиеся 3,5 недели.

Хозяйства Южного федерального округа в 2025 году показывают урожайность зерновых и зернобобовых культур на 13% ниже прошлогоднего уровня — 31,9 ц/га против 36,6 ц/га годом ранее.

В течение 2025 года в Ростове-на-Дону на реконструкцию ливневой канализации из бюджета направят 1,5 млрд руб. Общую стоимость проекта оценили в 12 млрд руб.

В Новошахтинский городской суд направлено дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве с муниципальным контрактом на 11 млн. руб. По версии следствия, подрядчик благоустройства общественного пространства внес в смету работы, которые фактически не исполнил.

Под завалами в шахте «Шерловская-Наклонная» обнаружили погибшего проходчика. Еще двух шахтеров удалось поднять на поверхность.

В доме, который подвергся атаке БПЛА в жилом комплексе «Левобережье», ведутся восстановительные работы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в группе компаний «ЮгСтройИнвест».