Модернизация российских АЭС направлена на поддержание высокого уровня безопасности работы оборудования и надежное энергоснабжение потребителей.

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На энергоблоке №4 началась операция по возведению стен строящихся вентиляторных градирен и их бетонированию.

Вентиляторные градирни используются для дополнительного охлаждения энергоблоков АЭС, когда из-за летней жары резко увеличивается нагрузка на работающее оборудование.

«Перед тем как начать работы по возведению стен вентиляторных градирен, в основание строящегося объекта было залито 600 кубов бетона. После устройства фундаментных плит секций градирен, начнется возведение и бетонирование колонн и стен, далее - сборка и монтаж градирен и пусконаладочные работы. Качество сооружения объекта находится под постоянным контролем квалифицированных специалистов управления капитального строительства Ростовской АЭС. Ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен для энергоблока №4 позволит обеспечить оптимальный режим работы основного оборудования энергоблока в условиях нашего лета», - пояснил заместитель директора по капитальному строительству Ростовской АЭС Алексей Федотов.

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Размер вентиляторных градирен 16х16 метров, они состоят из 16-ти секций и обеспечивают расход охлаждаемой воды в 45000 м3/ч. Работа этих устройств создает щадящий режим для основного оборудования и повышает безопасность и надежность эксплуатации энергоблока. Подобный комплекс вентиляторных градирен для энергоблока №3 ввели в строй в 2021 году, и на протяжении пяти лет оборудование доказывает свою эффективность в период экстремально высоких температур воздуха жаркого южного лета.

«Вентиляторные градирни энергоблока №3 хорошо себя зарекомендовали в периоды жарких летних температур, достигающих 40-42 градусов Цельсия. В комплексе с башенной испарительной градирней их работа позволила не снижать мощность реактора, обеспечивая надежную эксплуатацию энергоблока и выработку электроэнергии в соответствии с установленным государственным заданием. Строительство и ввод в эксплуатацию вентиляторных градирен для энергоблока №4 – это еще один шаг на пути повышения безопасности атомной станции и энергобезопасности Ростовской области и юга страны. Обеспечение бесперебойной работы атомных энергоблоков особенно актуально в период наиболее высокого энергопотребления в регионе и пиковых нагрузок на энергосистему Юга», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Техническое решение по строительству комплекса вентиляторных градирен было утверждено концерном «Росэнергоатом» специально для Ростовской АЭС - самой южной атомной станции России. Летом температура воздуха в регионе расположения атомной станции поднимается выше 40°С, а температура почвы достигает 60 °С.

Российская промышленность подтвердила готовность полностью реализовать все амбициозные планы национального развития. Надёжная ресурсная база даёт России преимущество в стратегически важных отраслях.