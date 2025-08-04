На Дону стандартам качества в 2024 году соответствовали 60% дорог

В Ростовской области 60,1% дорог общего пользования соответствовали стандартам качества. Регион занял 32-е место в рейтинге российских муниципалитетов по качеству дорог. Эти данные были опубликованы агентством «РИА Новости».

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Плотность дорог с твёрдым покрытием в регионе составила 275,7 км на 1 тыс. кв. м.

В пятёрку лидеров по качеству дорог вошли Москва (100% дорог соответствуют стандартам), Ханты-Мансийский автономный округ (89,4%), Челябинская область (84,2%), Ингушетия (83,6%) и Краснодарский край (82,3%).

В конце списка оказались Архангельская (16,9%), Кировская (27,9%) и Волгоградская (28,9%) области.

В целом по России на конец 2024 года 54,8% дорог соответствовали стандартам качества, а площадь дорог с твёрдым покрытием составила 66 км на 1 тыс. кв. м.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал что, в 2025 году в Ростовской области отремонтируют 163 дороги местного значения, из которых 108 ведут к социальным объектам. Работы завершены уже на 55 участках дорог в Азовском, Аксайском, Красносулинском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Октябрьском, Усть-Донецком районах, а также в Звереве, Гукове, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Наталья Белоштейн