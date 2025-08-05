В Ростове на 13 лет осудили участника украинского нацбатальона

Южный окружной военный суд приговорил к 13 годам лишения свободы одного из участников украинского нацбатальона Ярослава Черняка за работу на террористическую организацию. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В ряды террористической организации Черняк вступил в 2024 году и уехал к месту временной дислокации подразделения в Дружковку Константиновского района ДНР, где был назначен на должность стрелка-санитара, получил обмундирование, оружие и боеприпасы.

«До ноября того же года Черняк выполнял различные задачи в пунктах временной дислокации батальона и непосредственно принимал участие в боевых действиях»,— отметили в ведомстве.

В отношении фигуранта было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России «Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». Первые три года он проведет в тюрьме, оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

Наталья Белоштейн