В Ростове на левом берегу восстанавливают дом после атаки дрона

В доме, который подвергся атаке БПЛА в жилом комплексе «Левобережье», ведутся восстановительные работы. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в группе компаний «ЮгСтройИнвест».

«Произведена замена двери в одной из пострадавших квартир, а также выполнены работы по демонтажу поврежденной кладки. Наши специалисты приступили к работам по монтажу наружной кладки. В литере 13 фасад здания уже восстановлен. В течение недели будет восстановлено остекление, а до 22 августа — завершен ремонт фасада литеры 12»,— заверили в ГК.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что инцидент произошел вечером восьмого августа. В районе атаки попадания БПЛА в жилой дом был введен режим ЧС.

Валентина Любашенко