Аграрии Дона и Кубани намолотили на 18% меньше зерна в 2025 году

Хозяйства Южного федерального округа в 2025 году показывают урожайность зерновых и зернобобовых культур на 13% ниже прошлогоднего уровня — 31,9 ц/га против 36,6 ц/га годом ранее. Об этом сообщил Российский зерновой союз.

«На текущий момент намолочено 23,4 млн тонн зерна, что на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Итоговые показатели, скорее всего, не достигнут прошлогоднего уровня»,— отмечают аналитики.

По оценкам специалистов, продуктивность основной зерновой культуры — пшеницы — выше 2024 года во всех федеральных округах, кроме Южного. Регион отстает от прошлогодних показателей на 14%, демонстрируя в среднем 33,4 ц/га при валовом сборе 20,6 млн т.

Ячмень убран на площади 673 тыс. га, намолочено около 1,97 млн т при продуктивности 29,3 ц/га — на 8% меньше прошлого года. Темпы сбора гороха превышают 2024 год: собрано 423 тыс. т при урожайности 22,4 ц/га, что на 10% ниже. Рапс собран с 88 тыс. га, аграрии намолотили 210 тыс. т, показав продуктивность 23,8 ц/га — на 4% меньше.

Власти Ростовской области ожидают снижение урожая зерновых второй год подряд из-за весенних заморозков и летней засухи. Текущий прогноз составляет 8 млн тонн, ранее планировалось собрать 11,4 млн т.

Валентина Любашенко