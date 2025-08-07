В Ростове на реконструкцию ливневой канализации направят 8,7 млрд рублей
В течение 2025 года в Ростове-на-Дону на реконструкцию ливневой канализации из бюджета направят 1,5 млрд руб., а общая стоимость работ составит 8,7 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
По словам главы Дона, правительственная комиссия по региональному развитию поддержала второй этап реконструкции ливневой канализации от границы улиц Доватора и Жданова. «Проект готов, экспертизу ожидаем в конце августа. Теперь будем его реализовывать при участии средств из федерального бюджета», — отметил врио губернатора.
Всего до конца 2028 года в Ростове планируется реконструировать и построить более 6 км сетей «ливневки». Также власти намерены возвести в мегаполисе локальные очистные сооружения мощностью около 50 тыс. куб. м в сутки. Общую стоимость проекта оценили в 12 млрд руб.