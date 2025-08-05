В Таганроге судимого ранее завотделения больницы подозревают в получении взятки

В Таганроге следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего отделением больницы, которого подозревают по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, речь идет о заведующем отделением ОСУ (общесоматического отделения) городской больнице № 3 Юрии Патикине. По версии следствия, фигурант регулярно получал от местной жительницы по 27 тыс. руб. за продление госпитализации ее родственнице. Общая сумма взятки составила 81 тыс. руб. Уголовное дело направили в суд.

В Следственном комитете уточняют, что подозреваемый ранее уже был осужден за аналогичные преступления.

Константин Соловьев