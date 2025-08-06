В Ростовской области 60% отельеров рискуют исключением из реестра

В Ростовской области 60% средств размещения рискуют исключением из единого реестра из-за невыполнения обязательной самооценки до первого сентября. Из 609 объектов размещения, включенных в региональный реестр, процедуру самооценки завершили только 40%. Остальным предстоит уложиться в оставшиеся 3,5 недели. Об этом предупредил заместитель губернатора региона Алексей Господарев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По информации замгубернатора, Единый реестр функционирует с начала 2025 года. Система создана для систематизации информации о гостиницах, санаториях, базах отдыха, кемпингах и глэмпингах, а также повышения прозрачности туристической отрасли.

Владельцы объектов размещения обязаны пройти классификацию и подтвердить соответствие минимальным стандартам. Процедура включает заполнение специального чек-листа, предоставление фотографий и документов, подтверждающих готовность принимать гостей.

«Исключение из реестра повлечет автоматическое признание деятельности незаконной. Таким объектам запретят размещение в онлайн-агрегаторах, а их владельцам грозит административная ответственность. Убедительно рекомендую всем, кто еще не прошел полную самооценку, ускорить этот процесс и получить аккредитацию в установленный законом срок», — заявил Алексей Господарев.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что штрафы за работу без включения в реестр составляют от 50 до 70 тыс. руб. для должностных лиц и от 300 до 450 тыс. руб. для организаций.

Валентина Любашенко