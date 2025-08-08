Главу ростовской строительной компании будут судить за хищение 11 млн рублей

В Новошахтинский городской суд направлено дело в отношении директора строительной компании, обвиняемого в мошенничестве с муниципальным контрактом на 11 млн. руб. По версии следствия, подрядчик благоустройства общественного пространства внес в смету работы, которые фактически не исполнил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Как сообщил «Ъ-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах, речь идет о директоре ООО «Стройпромпроект» Евгении Ткаченко.

Администрация Родионово-Несвитайской слободы заключила контракт с подрядчиком в 2020 году. Компания должна была благоустроить общественную территорию по ул. Пушкинской по нацпроекту «Жилье и городская среда». Во время работ фигурант не согласовал с заказчиком используемые материалы и внес в итоговую документацию работы, которые не выполнял.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн