Главные новости за выходные 9-10 августа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп не уверен в успехе переговоров с Владимиром Путиным на Аляске, но хочет попробовать. Американская администрация может пригласить туда же Владимира Зеленского. Президент Украины заранее заявил, что не пойдет на территориальные уступки, если они будут условием заключения перемирия. The Wall Street Journal пишет, что Киев и страны Евросоюза составили собственный план урегулирования российско-украинского конфликта.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что между Ереваном и Баку фактически установлен мир. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Вашингтоне после подписания трехсторонней декларации при участии президента США Дональда Трампа.

Рекомендации россиянам отказаться от поездок в Израиль больше не актуальны. Ситуация оценивается как относительно стабильная, заявили в МИД РФ. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛу поручено ликвидировать два последних опорных пункта «Хамаса».

В Коми сообщили об атаке БПЛА. В Ухте объявили режим «беспилотной опасности», аэропорт ограничил работу. Власти региона рассказали об эвакуации работников некоторых предприятий.

На производственной площадке «Каустик» (принадлежит АО «Башкирская содовая компания») в Стерлитамаке произошел взрыв из-за разгерметизации трубопровода. Пострадали около 40 человек. Компания пообещала выплатить компенсации до 3 млн руб.

На территории Балтийского завода затонул буксир «Капитан Ушаков», принадлежащий Ярославскому судостроительному заводу. Возбуждено уголовное дело.

Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб при купании в Черном море в Болгарии. Ему было 63 года. В субботу в возрасте 94 лет умер народный артист Иван Краско.