CNN: Зеленский может прилететь на Аляску во время встречи Путина и Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Аляску в середине августа, в дни, когда планируется встреча президентов США и России. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Господин Зеленский официально не упоминается в качестве возможных участников мероприятий 15 августа. Однако Белый дом «не исключает» его присутствия, заявили собеседники CNN. Один из чиновников американской администрации подчеркнул, что любые встречи с участием господина Зеленского, скорее всего, пройдут после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина.

Газета The Washington Post писала, что Владимира Зеленского не пригласили на саммит, однако обсуждение этой темы продолжается. СМИ ранее сообщали, что одним из условий Дональда Трампа по встрече с Владимиром Путиным могло быть согласие последнего на встречу с украинским лидером. Президент США позднее опроверг эту информацию, хотя не исключил возможность трехсторонней встречи.