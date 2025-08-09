Пашинян: между Арменией и Азербайджаном установлен мир

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что между Арменией и Азербайджаном фактически установлен мир. Об этом он сообщил на пресс-конференции после подписания трехсторонней декларации в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа.

«Сегодня произошло историческое событие... Однако важно не только зафиксировать этот факт, но и продолжить работу по институционализации достигнутых договоренностей»,— отметил господин Пашинян (цитата по Sputnik Армения).

Он подчеркнул, что достигнутые соглашения заключены в рамках суверенитета и территориальной целостности обеих стран и являются значимым достижением для региона Южного Кавказа. По словам премьер-министра, реализация договоренностей откроет новые возможности для стабильности и экономического сотрудничества, в том числе через разблокирование коммуникаций и открытие границ. Это, убежден господин Пашинян, принесет в экономику Армении миллиардные инвестиции.

В пятницу Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали меморандум о прекращении боевых действий. Особое внимание в документе уделено созданию Зангезурского коридора, который пройдет через Сюникскую область Армении и соединит основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Дорога получила название «Маршрут Трампа ради мира и процветания» и перешла под контроль США на 99 лет.

