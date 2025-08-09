МИД РФ снял ограничения на поездки россиян в Израиль

МИД России больше не рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в Израиль. Ситуация на Ближнем Востоке оценивается как относительно стабильная. Об этом сообщил ТАСС директор Консульского департамента министерства Алексей Климов.

Он уточнил, что препятствий для посещения Израиля теперь нет, однако россиянам, уже находящимся в стране, стоит избегать районов, граничащих с Сирией и Ливаном, а также окрестностей сектора Газа.

В середине июня произошла резкая эскалация конфликта между Израилем и Ираном. Военные ЦАХАЛа нанесли удары по иранским ядерным объектам, а в ответ Иран совершил ракетные обстрелы израильской территории. Регулярные обстрелы прекратились после объявления о прекращении огня 24 июня. Российское посольство в Израиле 3 июля также сообщило об относительной стабилизации обстановки.

В то же время МИД России сохраняет рекомендации воздержаться от поездок в арабские страны с нестабильной внутриполитической обстановкой. Среди них — Йемен, Ливан, Ливия, Сирия и Судан, а также ливийско-тунисская граница и юг Туниса (район Сахары). По словам господина Климова, эти ограничения связаны с угрозами безопасности.