В Коми ввели «процедуры обеспечения безопасности» из-за беспилотника в Ухте

Врио главы Республики Коми Ростислав Гольдштейн сообщил, что в регионе «введены процедуры обеспечения безопасности». Причиной стало появление БПЛА в Ухтинском районе. Ранее для аэропорта Ухты ввели ограничения, в городе действует режим «беспилотной опасности».

По словам господина Гольдштейна, «работники предприятий в зоне полета беспилотного транспортного средства были эвакуированы» превентивно. Данные о пострадавших не поступали.

Чиновник напомнил, что при обнаружении БПЛА в небе или на земле гражданам следует немедленно сообщить об этом в экстренные службы. Нельзя приближаться к упавшему дрону, следует укрыться в безопасном месте и предупредить об угрозе окружающих. «Не рекомендуется осуществлять съемку», — добавил Ростислав Гольдштейн. Он подчеркнул, что также не следует «пытаться сбить БПЛА подручными средствами», не рекомендуется пользоваться рядом с ним «радиоаппаратурой, мобильными телефонами, устройствами GPS».