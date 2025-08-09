WSJ: Киев и страны ЕС представили план урегулирования конфликта на Украине

Украина и страны Евросоюза представили собственный план урегулирования российско-украинского конфликта. По мнению составителей, документ может стать основой для предстоящих переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных европейских чиновников.

Европейский план был представлен вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, госсекретарю США Марко Рубио и спецпосланнику американского президента Киту Келлогу на встрече в Великобритании. В документе говорится, что любая территориальная уступка Киева должна быть обеспечена гарантиями безопасности, включая потенциальное членство Украины в НАТО.

«Европейское предложение включает требования о прекращении огня до того, как будут предприняты какие-либо другие шаги»,— отмечается в публикации. Обмен территориями может быть только на взаимной основе, следует из документа.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, темой обсуждений станут варианты урегулирования российско-украинского конфликта. CBS News со ссылкой на источники сообщал, что в переговорах может принять «какое-то участие» президент Украины Владимир Зеленский.