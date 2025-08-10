Башкирская содовая компания пообещала компенсации пострадавшим при взрыве

АО «Башкирская содовая компания» (БСК) обязалась выплатить компенсации всем пострадавшим в результате взрыва на производственной площадке завода «Каустик» в Стерлитамаке. Об этом на брифинге рассказал исполнительный директор компании Александр Пименов, пишет «Ъ--Башкортостан».

По словам господина Пименова, компания готова взять на себя все расходы, связанные с лечением, реабилитацией и последующим восстановлением здоровья пострадавших. Кроме того, будет выплачена компенсация как материального, так и морального вреда. Максимальный размер выплат составит 3 млн руб. в зависимости от степени тяжести вреда здоровью. Также коллектив компании обещает оказывать всестороннюю поддержку семьям сотрудников, пострадавших в инциденте.

По данным главврача стерлитамакской Горбольницы № 1 Ильшата Яппарова, всего пострадали 41 человек, из них 32 госпитализированы, а девять получили амбулаторную помощь. Один из пациентов находится в реанимации, остальные — в профильных отделениях.

«По факту хлопка газовоздушной смеси на предприятии» возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, сообщал СКР.