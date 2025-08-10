Кабмин Израиля поручил армии ликвидировать два последних опорных пункта «Хамас»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель еврейского государства в секторе Газа заключается не в том, чтобы оккупировать анклав, а в том, чтобы освободить его от боевиков палестинского движения «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Abir Sultan / Pool / Reuters

«Война может закончиться завтра, если “Хамас” сложит оружие и освободит всех оставшихся заложников»,— сказал господин Нетаньяху на пресс-конференции (трансляция велась на YouTube-канале офиса премьера). Он утверждает, что представители «Хамаса» отказываются от условий Израиля для завершения конфликта.

По словам премьер-министра, Израиль контролирует примерно 70–75% территории анклава. ЦАХАЛу поручено ликвидировать два остающихся опорных пункта «Хамаса» — в Газе и в районе лагерей беженцев в центральной части сектора. «Это лучший способ положить конец войне и лучший способ сделать это как можно скорее»,— добавил Биньямин Нетаньяху.

Сперва Израиль предоставит гражданскому населению возможность покинуть зону боевых действий. Мирным жителям будет предоставлена гуманитарная и медицинская помощь, подчеркнул премьер.

Предложение премьер-министра о разгроме «Хамаса» предполагает формирование альтернативного гражданского управления в секторе Газа, не связанного с представителями движения. Администрация палестинского лидера Махмуда Аббаса призвала США вмешаться в конфликт в ответ на план Израиля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Биньямин Нетаньяху перекрывает Газу».