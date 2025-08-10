После затопления буксира в Петербурге возбудили уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после затопления буксира «Капитан Ушаков» на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности при проведении работ (ч. 1 ст. 216 УК РФ). Расследование ведет Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Вечером 8 августа на морском буксире, принадлежащем Ярославскому судостроительному заводу, «произошел крен судна на правый борт», сообщили в СК. Крен был допущен, когда на судне велись работы. К утру 9 августа буксир лег на дно в акватории реки Большая Невка.

Никто не пострадал. СКР оценивает сумму ущерба в 1 млн руб.