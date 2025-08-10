Режиссер Юрий Бутусов погиб при купании в море в Болгарии

Театральный режиссер Юрий Бутусов погиб во время купания в Черном море в Болгарии. Об этом сообщил заместитель художественного руководителя «Театра Наций» Роман Должанский.

«Увы. Это не ошибка. Пошел в море. Волна сбила и утащила. Утащила от всех. От нас. От семьи. В Созополе. Тело в Бургасе»,— приводит сообщение Роман Должанского писатель и журналист Сусанна Альперина в соцсети.

Юрию Бутусову было 63 года. Он поставил десятки спектаклей в России и за рубежом. Имеет множество наград: «Золотая маска», «Золотой софит», премия Станиславского, «Чайка». В 2011–2018 годах был главным режиссером Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета, в 2018–2022 годах — главным режиссером Театра имени Евгения Вахтангова.