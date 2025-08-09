Умер народный артист России Иван Краско

Советский и российский актер Иван Краско умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в Telegram-канале.

Он назвал господина Краско «любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов, лицом, с которым выросли целые поколения». Для него артист был настоящим другом, подчеркнул депутат.

В последние месяцы жизни состояние актера резко ухудшилось. Неделю назад его доставили в реанимацию в Санкт-Петербург.

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. С 1965-го работал в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. В 1992 году ему присвоили звание народного артиста России.

За свою карьеру господин Краско сыграл более 200 ролей в кино, включая фильмы «Тарас Бульба», «Особенности национальной охоты в зимний период», «Господин оформитель». Он также занимался общественной деятельностью. С 2016 года был депутатом муниципального совета Агалатовского сельского поселения.