Главные новости за 7 августа. Липецк, Воронеж, Тамбов, Белгород
ЛЭСК обжаловала неполное взыскание долга с липецких «Овощей Черноземья».
Расторгнут контракт на благоустройство набережной в липецком Ельце за 188 млн.
Задержаны семь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область.
Липецкий «Рождественский карьер» пытается оспорить 18 решений налоговой.
Воронежская ГК «Агроэко» увеличила налоговые отчисления до 4,2 млрд в 2024 году.
Тамбовский завод присадок вложит 200 млн рублей в модернизацию.
Шести предприятиям в Черноземье запретили сбыть 870 т опасной продукции.
Липецкая «Аврора» добилась признания незаконным изъятия земли для добычи песка.
Более 900 млн кредита получит Тамбовская область на модернизацию ЖКХ.
«Инвестпромэлит» отстоял контракт на строительство культцентра под Белгородом.