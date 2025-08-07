Главные новости за 7 августа. Липецк, Воронеж, Тамбов, Белгород

ЛЭСК обжаловала неполное взыскание долга с липецких «Овощей Черноземья».

Расторгнут контракт на благоустройство набережной в липецком Ельце за 188 млн.

Задержаны семь пассажирских поездов, следующих через Воронежскую область.

Липецкий «Рождественский карьер» пытается оспорить 18 решений налоговой.

Воронежская ГК «Агроэко» увеличила налоговые отчисления до 4,2 млрд в 2024 году.

Тамбовский завод присадок вложит 200 млн рублей в модернизацию.

Шести предприятиям в Черноземье запретили сбыть 870 т опасной продукции.

Липецкая «Аврора» добилась признания незаконным изъятия земли для добычи песка.

Более 900 млн кредита получит Тамбовская область на модернизацию ЖКХ.

«Инвестпромэлит» отстоял контракт на строительство культцентра под Белгородом.