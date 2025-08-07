ЛЭСК обжаловала неполное взыскание долга с липецких «Овощей Черноземья»

В 19-й арбитражный апелляционный суд поступила жалоба ПАО «Липецкая энергосбытовая компания» (ЛЭСК) на решение первой инстанции о частичном взыскании очередного долга с липецкого ООО «Овощи Черноземья» (структура агрохолдинга «Эко-культура»). Претензия пока не принята к производству, следует из картотеки арбитражных дел.

Речь идет об иске от января 2025 года, в котором ЛЭСК заявила требования на 224,7 млн руб. В эту сумму была оценена задолженность ответчика по договору энергоснабжения за ноябрь 2024 года. В ходе разбирательства «Овощи Черноземья» оплатили основной долг, а ЛЭСК потребовала взыскать с них только пени за просрочку обязательств в размере 13,9 млн руб.

Однако в конце июня Арбитражный суд Липецкой области решил частично удовлетворить иск поставщика электроэнергии, постановив взыскать с «Овощей Черноземья» 10,3 млн руб. Это решение истец и обжалует.

Согласно картотеке арбитражных дел, стороны встречались в суде 23 раза, в том числе семь с начала 2025 года. Сейчас липецкий арбитраж рассматривает требования о взыскании со структуры «Эко-культуры» порядка 1 млрд руб. по четырем искам. ЛЭСК заявила долги на суммы от 10,6 млн до 386,1 млн руб.

Алина Морозова